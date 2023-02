Moviola Nantes-Juve: Sanchez è ok. Rigore corretto, rischio su Kean

Non sbaglia partita Sanchez, eventuali sbavature non incidono sulla sua partita.

Rischio

Rischiano molto Traore e Castelletto, quando entrano (senza toccare il pallone) su Kean: il vero fallo lo commette Traore, ma nell’occasione l’attaccante bianconero resta in piedi, cade dopo il contatto con Castelletto, non così deciso. Avesse dato rigore...

Niente fallo

Non c’è fallo di Alex Sandro su Lafont in occasione del terzo gol di Di Maria: il contatto è di gioco. Poi ci pensa la GLT a consegnare la rete al Fideo.

Perfetto

Bravo lo spagnolo in occasione del rigore alla Juventus: sul colpo di tacco di Di Maria, infatti, Pallois tocca con il braccio sinistro, impedendo al pallone di entrare in porta (e qui sempre rosso). La bravura dell’arbitro è nell’aver individuato subito che il braccio di Pallois non è quello d’appoggio (il destro), visto che il giocatore del Nantes è in caduta.

Regolare

Nessun dubbio sulla regolarità della prima rete di Di Maria: non ci sono infrazioni sull’APP (attacking possession phase).

VAR: Munuera (Spa) 6

Vita facile, gli spettano solo silent check.