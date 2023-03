Moviola Torino-Bologna, Rapuano tutto liscio: Schouten non c’è mani

Pochi problemi per Rapuano , partita diretta con serenità, priva (e questo aiuta) di episodi critici nelle due aree. L’arbitro l’ha chiusa con 19 falli (il che può aiutare ad avere un’idea) e quattro ammoniti. Non di difficile lettura l’unico episodio che ha meritato un rallenty.

No rigore

Protesta il Torino chiedendo un fallo di mano di Schouten sulla rimessa laterale di Ola Aina: il giocatore del Bologna allunga la gamba destra, tocca il pallone (tipo autogiocata) che gli sbatte sul petto, il braccio sinistro è largo ma in posizione congrua per tenere l’equilibrio. In qualsiasi caso, nessun rigore.

Fuorigioco

Tiro di Miranchuk, a salvare Skorupski è... Karamoh che, però, è in fuorigioco, oltre Lucumì: giusta segnalazione di Valeriani.

Disciplinare

Tutti nella ripresa (e tutti racchiusi in 16’) i cartellini gialli comminati da Rapuano: forse quello un po’ sprecato è il primo, a Buongiorno (su Moro), non sembrava così netto. Gli altri (Barrow, Schouten, Vojvoda) invece sono indiscutibili.

VAR La Penna 6: Chissà se le poltrone dei VOR di Lissone sono reclinabili... Zero episodi.