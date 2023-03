Moviola Lazio-Roma, Massa inadeguato ma sull'espulsione di Ibanez...

Perché il designatore Rocchi aveva pensato ad un romano ( Doveri ) per dirigere il derby ? La risposta l’ha data l’inadeguato Massa . Tre mass confrontation, una addirittura fra le panchine intere, dicono tutto.

Ibañez in ritardo su Felipe Anderson: Massa estrae il primo giallo dopo 8’ (è l’arbitro che ne ha di più dell’intera A, 73: Maresca che è secondo ne ha “solo” 52). Poi Ibañez è ingenuo su Milinkovic in ripartenza, al quel punto il giallo (secondo) è obbligatorio.

Fuorigioco, giusto annullare il pareggio della Roma

Sul colpo di testa di Mancini, Smalling è oltre tutti in offside, tocca il pallone che Casale metterà dentro.

Niente rigore

Braccio (sinistro) in appoggio di Mancini sul tiro di Luis Alberto: non è rigore. Pessimo: dopo il primo a Ibañez, risparmia un giallo a Mancini (in ritardo su Zaccagni), poi deve perdonare anche Milinkovic e continuando ad inseguire l’errore nel tentativo di porvi rimedio risparmia un giallo anche a Zaccagni. E lascia passare la reazione di Cataldi (tentativo di calcio?) su Zalewski che gli aveva fatto fallo.

VAR: Di Paolo 6

Assiste, impotente... Pure troppo.