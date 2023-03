Fiorentina-Lecce 1-0, la moviola: Abisso impreciso. Dubbi sulla spinta a Gonzalez

Arbitro: Abisso 5.5

Più d’una sbavatura per Abisso, ad esempio fischia con diversi secondi di ritardo un tocco di braccio sinistro di Gonzalez a centrocampo (ma aveva il braccio abbastanza vicino al corpo), non vede (con i due collaboratori) due angoli (uno per parte) abbastanza netti. Per fortuna non incide sulla partita.