Milan-Empoli 0-0, la moviola: Marcenaro salvato dal Var ben due volte

Supplemento di indagine alla mezz’ora, dopo un calcio d’angolo battuto dal Milan, per valutare eventuali tocchi col braccio in area: il check con la sala Var - c’è Valeri - si esaurisce in pochi secondi. Pobega tocca duro Fazzini, qui invece l’ammonizione arriva. Tre episodi in quattro minuti, all’inizio del secondo tempo, tutti per potenziali rigori: Fazzini atterra Theo Hernandez appena dentro l’area, perciò scatta la verifica col Var. Dal calcio d’angolo successivo, la conclusione di Saelemaekers è intercettata da De Winter che ha un movimento del braccio congruo rispetto al corpo. In entrambi i casi niente rigore, mentre Marcenaro indica con sicurezza il dischetto quando lo stesso De Winter respinge un pallone in area: dal replay, che comporta una corsa dell’arbitro al monitor a bordo campo, viene chiarita meglio la dinamica. Il belga non tocca con il braccio. E ci vuole ancora il Var per far annullare il gol di braccio di Giroud.