Moviola Bologna, il retroscena: la curiosa frase di Orsato a Orsolini

Da annullare

Giusto annullare la rete di Orsolini, come detto, decisione presa in campo, ok l’assistente numero uno, Preti: al momento del servizio in profondità di Zirkzee, l’esterno rossoblù è oltre l’ultimo difendente nerazzurro, De Roon. Ammonito per essersi tolto la maglia, era diffidato, sarà squalificato.

Regolari

Regolari invece le altre due reti segnate dal Bologna. Sulla prima pochi dubbi, al momento del passaggio di Barrow per Sansone, quest’ultimo è tenuto in gioco da Scalvini. Appena più complicata la lettura della rete del 2-0, il passaggio al volo di Zirkzee ancora per Orsolini può togliere l’attimo all’assistente, vede bene invece ancora Preti, c’è Palomino a tenere in gioco l’esterno di Thiago Motta.

VAR: Massa 6

Mai chiamato in causa, meno male.