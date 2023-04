Moviola Verona-Sassuolo: bene Fourneau

Buona partita per Fourneau, risolve bene e da solo due dubbi in area (uno per parte), tiene la partita con numeri accettabili (26 falli e 7 gialli, questi ultimi un po’ sopra media, la sua era di 4,50 a partita).

No rigore\1

Si lamenta Frattesi che chiede il penalty dopo un contrasto in area del Verona con Tameze: ha visto bene l’arbitro della sezione di Roma1, è il giocatore del Sassuolo che commette fallo per primo, con un pestone sul piede destro del giocatore gialloblù.

No rigore\2

Protesta (sia nell’immediatezza che a gioco fermo) Harroui che vuole un tocco di braccio (destro) di Duda e dunque il rigore. Posto che sarebbe servito il VAR per stabilire la posizione (sembra sulla linea, ma immagini in linea non ne sono passate), bene Fourneau e Di Martino a non cedere: è del tutto casuale, braccio non larghissimo e poi è Harroui che prende il collo di Duda, commettendo fallo.

VAR: Di Martino 6

Supporta e conferma: fa il suo.