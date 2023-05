Moviola Spezia-Milan, Doveri troppe ombre: mancano rigore e rosso?

Brutto segnale, se scricchiola anche Doveri, il migliore (anche) quest’anno. Molte ombre, sarà stata anche sporca come gara, ma lui forse si perde qualcosa ed in un paio di frangenti dà l’impressione di non essere sicuro, come se aspettasse un suggerimento (la sbracciata di Tonali su Ampadu, non sanzionata all’inizio, poi sì, ma allora il giallo?). È molto dubbia la spinta di Esposito su Brahim Diaz, così come il gesto di Giroud, sembra più di un buffetto (ma non c’è violenza), ai danni di Nikolaou. Non bene. Ed è un peccato.