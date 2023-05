Moviola Empoli-Juve: Ayroldi, molto dubbio il rigore su Cambiaghi

Molti dubbi

Ancora un rigore che si porta dietro tanti, troppi dubbi: live Milik-Cambiaghi sembra falloso sempre, al replay si fatica ad apprezzare il tocco sullo stinco, soprattutto così deciso da portare al rigore. Riflessione generale: ecco cosa succede a voler giustificare, in un senso o nell’altro, sempre e comunque, i contatti in area.

No rigore

Pancia e forse pallone che sfiora il braccio destro di Kostic sul colpo di testa di Ebuhei: non c’è rigore.

Falloso

Bremer fa fallo su Vicario in uscita, poi Gatti metterà il pallone dentro ma forse appena dopo il fischio di Ayroldi. Falloso anche l’intervento di Vicario su Vlahovic fuori area, non per Ayroldi: prende il pallone, vero, ma l’entrata è molto dura.

Regolare

Ok la rete di Luperto: 1) non c’è tocco di mano di Akpa Akpro; 2) lo stesso Akpa Akpro non ostacola Szczesny sul tiro di Luperto, era in offside giudicato anche dopo il check non punibile.

VAR: Doveri 6

Nelle conferme “forfettarie” resta qualche dubbio.

Disastro Juve: l'Empoli vince 4-1. Ora per la Champions si fa dura