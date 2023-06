Roma-Spezia 2-1, la moviola: Maresca horror. su Dybala (e Pellegrini) è rigore

Pessimo Maresca, la partita la perde dopo 3’: ci sta non ammonire Reca (brutto fallo su Bove), sono passati solo due minuti, ma subito dopo il giallo a Nikolaou è automatico. Da lì in poi si lascia scivolare la gara dalle mani, il rigore non dato su Dybala (ce n’era anche uno su Pellegrini nella stessa azione) è la punta dell’iceberg.