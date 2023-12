Empoli-Lazio, la moviola: bene Marchetti su Patric. Lo 0-2 al limite

Giusto il giallo su Patric

L’Empoli protesta molto per un intervento di Patric ai danni di Cambiaghi lanciato verso Provedel: posto che il giocatore dell’Empoli cade non appena viene lasciato, è corretto il giallo e non il rosso perché: a) non c’è chiaro possesso del pallone; b) ci sono altri tre difensori della Lazio (il più vicino è Marusic) oltre Provedel.

Le proteste della Lazio

Protesta anche la Lazio per un contatto fra Zaccagni e Ebuehi in area dell’Empoli, è bravo Marchetti: il giocatore di Sarri allarga (non poco) la gamba destra andando ad occupare la linea di corsa di Ebuehi, non era facile coglierlo live. Prima aveva protestato anche Immobile, ma non c’era nulla. Autogio-cata di testa di Felipe Anderson: mai penalty.

Il gol del raddoppio: regolare ma...

Al limite ma ci sta giudicare non punibile il corpo a corpo fra Guendouzi e Baldanzi (c’è una trattenuta di maglia che in dinamica sembra poca roba, al rallenty...) prima dello 0-2.

VAR: Nasca 6

Sullo 0-2, una review così lunga mette in crisi l’arbitro.