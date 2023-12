Lazio-Frosinone 3-1, la moviola: Feliciani, rigore da vedere già sul campo

Non bene Feliciani, che pure Rocchi continua a considerare futuribile: un errore del designatore che, forse, fa più male all’arbitro (oltre a incrinare equilibri sempre molto precari). Al di là dell’episodio specifico (il rigore doveva vederlo lui), non dà mai la sensazione di sicurezza, per paura del timing fischia i falli con notevole ritardo. Se ha qualità, perché non farlo crescere con calma?