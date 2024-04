Moviola Milan-Roma, tocco di Abraham: resta il dubbio sul rigore non dato al Milan

Serviva la personalità di un arbitro esperto, Rosetti ha mandato Turpin e non ha sbagliato: il francese dalle maniche lunghe tirate su a trequarti (dirige sempre così) non ruba l’occhio, lascia a volte giocare troppo (e ammonisce poco o a sproposito), il tocco di mano di Abraham è più rigore che no , ma i giocatori in campo lo accettano. E questo al gran capo degli arbitri Uefa bastava. Recupero: 9’ (3’+6’)

Abraham, il tocco di mano e il rigore non dato al Milan

Un dubbio da rigore in area della Roma: su un angolo, Abraham va per colpire di testa, ha la mano sinistra vicino alla testa e con questa tocca il pallone. Per l’arbitro (e per il VAR, dopo il controllo) non ci sono gli estremi per fischiare, ritenendo evidentemente il braccio in posizione congrua.

I dubbi sul fuorigioco non fischiato a Lukaku

Tocco di Pellegrini, Gabbia davanti con la mano destra che però è dentro la figura; Giroud giù in area, scivola più che cadere per un contatto con Smalling: in entrambi i casi, non c’è rigore. Il Milan contesta l’azione dell’angolo del gol di Mancini (infatti è stato ammonito Pioli): i rossoneri volevano il fuorigioco di Lukaku al momento del passaggio di El Shaarawy. L’assistente numero uno, Danos, non segnala nulla, essendo arrivato un angolo il VAR non ha controllato ufficialmente nulla. L’impressione (anche guardando le immagini, i tagli dell’erba di San Siro e la riproposizione di Sky) è che i giocatori siano (o non siano) allineati di pochissimo, i piedi quasi certamente, forse anche la spalla destra di Lukaku e la sinistra di Gabbia, molto probabile che Lukaku sia in gioco di millimetri.

Turpin è un veterano, sa che certe gare vanno gestite: e allora, se è corretto il giallo a Pulisic (tocca da dietro El Shaarawy, in ripartenza), quello per Cristante (che sembra non toccare Loftus-Cheek) è quasi “chiamato” per riequilibrare la sfida.

VAR: Brisard 6 Chissà se a quell’azione ha dato una sbirciatina...