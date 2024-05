Lazio-Empoli 2-0, la moviola: Aureliano, mancano troppi gialli

Appena sufficiente la direzione di Aureliano , estremamente permissivo ad inizio partita (due falli in 3’ su Zaccagni, uno di Gyasi che trova il giallo solo ad un quarto d’ora dalla fine...), poi una serie di gialli (proprio da Gyasi in poi) anche se ne mancano diversi : su tutti, Felipe Anderson (su Cambiaghi) e Pezzella (su Felipe Anderson).

Immobile, niente rigore

Protesta Immobile che cade in area lamentando un contatto con Caprile: le immagini (con tanto di zoom) non evidenziano alcun contatto, soprattutto netto, si può presumere qualcosa sul piede sinistro, ma l’attaccante azzurro fa quattro passi in condizioni normali, prima di cadere.

Caputo in fuorigioco

Annullato un gol a Caputo, in fuorigioco netto (oltre Patric) al momento del passaggio di Cancellieri: corretto, anche come procedura, il gioco è proseguito fino al gol e alla segnalazione dell’assistente.

Punizione regolare

L’Empoli protesta sulla punizione che ha portato all’angolo dell’1-0: è Ismajli però che con la gamba sinistra invade la direzione di corsa di Immobile, che gli pizzica il pallone in maniera casuale.

Voto: 6

VAR: Chiffi 6 Supporta e conferma.

Recupero: 9’ (3’+6’)