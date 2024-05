Paredes espulso, la frase dell’arbitro ai giocatori della Roma

Meno bene rispetto al recente passato Manganiello, qualcosa nella sua partita non ha funzionato: per tutti, va bene tenere la soglia del fallo alta (soprattutto se un arbitro è in fiducia), dopodiché quando viene commessa un’infrazione, bisogna fischiarla, altrimenti si rischia di perdere la partita dalle mani. Ecco, diciamo che ha rischiato l’arbitro di Pinerolo che questo potesse accadere.

Recupero: 6’ (0’+6’)