Moviola Verona-Napoli, bene Marchetti: nessun rigore su Simeone

Marchetti ricomincia la sua scalata verso il badge della Fifa (era il secondo in lizza lo scorso anno), sempre che Maresca (che ha già dichiarato le sue intenzioni) e Di Bello decidano di farsi da parte. Resta il solito arbitraggio pulito, semplice ma senza acuti. Gara difficile, sporca, comunque tenuta in linea di galleggiamento con 28 falli fischiati e 5 gialli .

Verona, gol regolari

Sono tutte regolari le tre reti del Verona: sulla prima, Juan Jesus tiene in gioco Livramento sul lancio di Lazovic, Marchetti è bravo a dare vantaggio sull’intervento di Anguissa su Kastanos; sulla seconda ancora Juan Jesus sana la posizione di Mosquera sull’assist di Duda.

Simeone, nessun rigore

Nel recupero del primo tempo, su un corner per il Napoli, Duda e Simeone si trattengono in area gialloblù, il giocatore del Napoli finisce a terra, non ci sono gli estremi per il rigore ma non si può neanche dire che l’argentino cada da solo, non giustificata la reazione dello slovacco, Marchetti fa prevenzione, li richiama entrambi per spiegarsi.

Anguissa, manca un giallo

Manca un giallo per Anguissa, l’entrata su Livramento è in ritardo a fermare l’avversario (e fra l’altro aveva appena ammonito - giustamente - Coppola). Scontata l’ammonizione per Tchatchoua: calcia via il pallone dopo il fallo su Kvara.

Voto: 6

VAR Marini 6: Solo silent check.