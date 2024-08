Moviola Udinese-Lazio, Doveri ok ma Garzelli sbaglia due volte

Più che buona la partita di Doveri , macchiata però dal doppio errore dell’assistente Garzelli sul gol di Lucca (rete ok, ma...). L’arbitro di Roma (alla prima direzione con la Lazio, in ossequio alle nuove disposizioni di Rocchi che ha abolito i vincoli territoriali) meriterebbe 7, il suo guardalinee 4, media 5,5, il 6 è per dare giustizia al direttore di gara.

Lucca, gol regolare ma Garzelli sbaglia

Il gol di Lucca, da un punto di vista strettamente regolamentare, è valido: Romagnoli tiene in gioco Payero al momento del passaggio di Ehizibue (erronea la valutazione di Garzelli, non l’unico errore nel caso) e poi Lucca sul lancio di Thauvin. Detto questo, doppia svista di Garzelli: nell’aver giudicato in fuorigioco Payero (è allineato a Romagnoli) ma soprattutto nell’aver alzato la bandierina. Doveri fischia nettamente dopo che il pallone è entrato e in questo è stato bravo nell’avere la forza di aspettare, ma quella segnalazione mette l’intera difesa della Lazio in stand-by in attesa del fischio. Che, da protocollo (e questo lo sanno anche i giocatori) non può arrivare.

Kamara, giusto il rosso

Corretto il secondo giallo per Kamara: l’entrata su Isaksen è brutta, quasi a forbice, che prenda il pallone conta poco. Più dubbi sul primo, il contatto con il piede di Lazzari (entrambi vanno a cercare il pallone) non sembra clamoroso.

VAR: Paterna 6 Gli basta controllare.