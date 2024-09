Moviola Juve-Roma, Guida senza problemi: su Bremer non è rigore

Partita di sostanza per Guida : grande accettazione (il giallo dopo 2’ ha indirizzato il match dalla sua parte), decisioni sicure e pulite , un solo episodio in area letto correttamente. D’altro canto, se è al momento il nostro arbitro di vertice (ha superato Massa, prendendo il posto di Orsato) un motivo ci sarà.

Bremer, nessun rigore

Non protesta neanche la Roma, troppo ravvicinato il flipper del pallone fra Soulé e Bremer. In area della Juventus, Bremer cerca di liberare, il pallone sbatte sul ginocchio di Soulé e quindi sulla mano destra del difensore bianconero. Tocco non punibile, è in dinamica, probabilmente anche dentro la figura (quindi non aumenta lo spazio), da distanza ravvicinata, corretta la lettura data in campo e al VAR.

Manca un giallo per Cristante

L’unica sbavatura della partita arriva sul disciplinare, comunque congruo e puntuale (saranno quattro gli ammoniti con 23 falli fischiati): Cristante che ostacola, disturba e ferma Vlahovic che andava verso la porta (aveva il vantaggio rispetto al giallorosso) doveva essere ammonito, altrimenti è riuscito a fermare un’azione promettente senza subire sanzioni. Corretti i cartellini gialli per Fagioli (dopo 2’, pestone su Pellegrini), Saelemaekers (su Gatti in ritardo), Mancini (protesta), Bremer.

Voto: 6,5

VAR Di Paolo: 6, sono silent check di qualità.