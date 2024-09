Moviola Lazio-Verona: non male Zufferli, dilemma sul gol di Castellanos

Nel complesso non male la prestazione di Zufferli, a parte qualche incertezza dal punto di vista tecnico-disciplinare nel primo tempo. Sia pure meno grave rispetto a quello di Pairetto, sbaglia un “timing” (fallo di Harroui su Gila, con Kastanos che tira proprio quando lui fischia e Provedel compie una gran parata) e questo sta diventando un problema per gli arbitri di Rocchi. Corretto non concedere penalty su Zaccagni, anche se Tchatchoua si prende un bel rischio.

Gol di Castellanos con il brivido

Buon per tutti (anche per Zufferli) che Castellanos abbia segnato, perché altrimenti sarebbe stato un bel problema stabilire quale fra la spinta di Nuno Tavares su Tengstedt e il “laccio californiano” di Coppola su Castellanos sarebbe stato da punire nel caso l’attaccante biancoceleste non avesse segnato.

Rischio

Intervento di Tchatchoua su Zaccagni, al quale s’impunta anche il piede sinistro: c’è un contatto robusto, più con l’anca che con il resto, il rischio per il giocatore del Verona è che non tocca mai il pallone, siamo davvero al limite. Il VAR, in casi del genere, supporta.

Regolare la rete del Verona

Regolare il gol di Tengstedt: al momento dell’assist volante di Kastanos, infatti, è tenuto in gioco sicuramente da Romagnoli, Lazzari e Nuno Tavares.

VAR: Meraviglia 6

Può limitarsi alla normale burocrazia.