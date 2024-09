Moviola Milan-Liverpool: l’arbitro pasticcia, rischio rigore su Morata

ROMA - Non benissimo il norvegese Espen Eskas, 36 anni, promosso Elite dell’Uefa lo scorso primo gennaio. La Uefa sta cercando di farlo maturare come i pomodori in serra il 31 dicembre, arriva da Galatasaray-Young Boys con diversi episodi (in un clima infuocato), allora c’era il nostro Rocchi come osservatore di Nyon. Anche ieri sera qualcosa da rivedere, il contatto fra Gakpo e Morata il area del Liverpool meritava altra considerazione. Voto: 5.