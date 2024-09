Dall'hockey su ghiaccio a Bologna-Shakhtar: Saggi, esordio con rigore ok

Saggi: voto 6,5

Se giocate a “bandy” (una sorta di hockey ghiaccio su un campo grande come quello del calcio, 11vs11), fino a qualche anno fa vi poteva capitare di essere arbitrati da Rohit Saggi, appena 32 anni (da noi, l’AIA li promuove in A a quell’età, anche se con Marcenaro quest’anno -1 gennaio 2025 - avremo un internazionale a 32 anni), Fifa badge dal 2018, First category della Uefa. Già, perché il norvegese di origini indiane (entrambi i genitori si trasferirono dall’India in Norvegia, dove è nato Rohit) era arbitro (e giocatore) di bandy ed è stato il più giovane a dirigere una finale del Mondiale (Russia-Svezia, aveva 21 anni) per infortunio del primo arbitro. Vive a Drammen, nel quartiere di Gulskogen, per lui ieri al Dall’Ara è stato l’esordio in Champions (fino ad ora solo preliminari). Aggiungiamo: dopo aver studiato alla Oslo School of Marketing, è CEO della Zebra Consulting. Non male.