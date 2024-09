Moviola Atalanta-Arsenal: Turpin vede bene, ok il rigore dato

Rosetti ha scelto di affidare la partita di Bergamo a Turpin, un Europeo in Germania tre mesi fa da dimenticare, cinque gare già dirette quest’anno (anche la finale della Saudi SuprCup). Non brilla certo come altre volte il direttore di gara francese, famoso per le maniche della maglietta sempre lunghe portate a trequarti, ma nell’unico episodio del match vede bene: c’è il rigore per l’Atalanta, fallito da Retegui, onestamente pochi dubbi. Voto: 6.5.

Il rigore per l'Atalanta: senza dubbi

Ederson entra in area, Partey lo perde, s’arrangia con le mani, c’è una trattenuta sul braccio destro che avviene probabilmente appena fuori area, poi però è netto il contatto fra il piede sinistro del giocatore inglese e la gamba destra di Ederson che va giù. Francamente sarebbe stato complicato spiegare se non lo avesse concesso. Sulla parata, nessuna infrazione: Raya ha il piede sinistro sulla linea al momento della battuta, la Glt conferma che il pallone non ha superato la linea sulla respinta di Retegui.

No rigore

Silent Check di Brisard su una trattenuta in area di Gariel su Retegui (la maglietta gli esce dai pantaloncini), Turpin in controllo fa proseguire, questo dà peso alla decisione presa sul rigore concesso. Come dice Rosetti (cfr Euro 2024), «i rigori sono una cosa seria».



VAR: Brisard (Fra)6

Non capiamo la lunga review sul rigore concesso.