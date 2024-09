Moviola Dinamo Kiev-Lazio: Siridopoulos non brilla, si perde Braharu da rosso

Dinamo Kiev - Lazio

Siridopoulos: 5

Partita molto semplice per il greco (nato a Drama ma ora residente a Rodi) Anastasios “Tasos” Sidiropoulos, messa subito in ghiaccio dalla Lazio. Eppure l’agente di polizia, amante delle sensazioni forti (nel 2023 s’è fratturato un gomito dopo una caduta in MTB, ha provato anche lo SkyDive, il lancio in tandem col paracadute) s’è perso un rosso (OFR) e addirittura il fallo stesso. Dicono perderà la categoria (Élite), si capisce perché...