Moviola Roma-Athletic Bilbao: non è rigore quello di Cristante

Partita affidata al bulgaro Georgi Kabakov, 38 anni, interna-zionale dal 2013, che questo stadio già lo conosce (Roma-Gent 1-0 nel 2020). E’ First Category della Uefa, con 7 partite in Champions, 14 gare in Europa League (quella di ieri era la 15ª) e 3 in Conference. Non dirige male, alza molto la soglia del fallo, qualcosa gli sfugge ma nulla di determinante. Giudica bene una doppia situazione in area giallorossa. Voto: 6.5.

No rigore per l'Athletic

Doppia situazione in area della Roma: prima Vivian riceve un colpo al volto da Abdulhamid, ma il giallorosso sta saltando per colpire di tesa. Il pallone arriva a Aitor Paredes che, nel tentativo di prendere il pallone, colpisce Cristante, corretto far proseguire.

Regolare il gol della Roma

Nessun dubbio sulla bontà della rete dell’1-0: non c’è fallo di Koné su Unai Gómez (anzi, tutt’al più è il contrario, infatti il bulgaro Kabakov fa segno del vantaggio), poi sul cross di Angeliño , c’è Vivian a tenere in gioco Dovbyk. Gol regolare.



Contatto fuori area

Rischia molto Koné quando commette fallo su Prados lanciato verso l’area di rigore della Roma: il contatto con la gamba destra è fuori area, anche se l’impressione è che fosse dentro, corretta valutazione presa in campo anche con l’aiuto dell’assistente numero uno, Margaritov.