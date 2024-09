La moviola di Napoli-Monza: Manganiello ok ma rebus Politano

Manganiello: Voto 6

Partita semplice per Manganiello, che pure in un paio di casi riesce ad accenderla (è stato spesso circondato dai giocatori), come a volersela complicare. Un esempio per tutti: ad inizio gara, Izzo tocca il pallone con il braccio sinistro, poi trattiene Kvara (che non trattiene a sua volta l’avversario ma lo tiene lontano con il braccio): ci stavano punizione e giallo. Per fortuna di tutti, la partita è rimasta sempre in controllo e anche gli episodi grigi sono stati accettati dai giocatori in campo.