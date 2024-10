Moviola Juve-Stoccarda: Eskas grazia Demirovic, che dubbi su Undav

Diverse cosa da rivedere per il norvegese Espen Eskas, aiutato poco dall’olandese Higler al VAR. L’arbitro che ha recentemente diretto l’Italia di Spalletti all’Olimpico contro il Belgio (espulso Pellegrini), annulla un gol su segnalazione proprio degli uomini del VOR a Undav (siamo al limite), grazia Demirovic (e infatti Hoeness lo toglie subito), sbaglia diverse valutazioni tecniche.

Da rosso

Vero, Demirovic scivola e travolge Kalulu: ma l’attaccante dello Stoccarda era già ammonito per un durissimo contatto su Danilo (in ritardo, di spalla quasi all’altezza del volto) e già in quell’occasione il giallo stava stretto. La prova del 9? Hoeness capisce l’antifona e cambia subito Demirovic. Peggio di così....