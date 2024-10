Moviola Young Boys-Inter: l’arbitro Oliver è il solito disastro

Il solito Oliver, cui evidentemente l’Italia non porta bene: vero, concede il rigore all’Inter, però non era difficile da leggere, nell’occasione però manca un giallo per Hadjam (può un semi-laccio californiano essere genuino?) che sarebbe stato il secondo. A proposito di indulgenze: la manata al volto di Monteiro a Dumfries?.

Manca il secondo giallo a Hadjam

Ammonito per un intervento in ritardo su Dumfries, Hadjam trattiene per il collo l’olandese all’interno dell’area dello Young Boys: Oliver fischia subito il rigore, ma si dimentica di ammonire nuovamente il giocatore svizzero. La presa per il collo non è un intervento genuino, ma antisportivo, doveva essere sanzionato con il giallo, sarebbe stato il secondo. Sul rigore, nessun encroachment, né del portiere (Von Ballmoosm ha il piede destro sulla linea), né del difendente Benito (con la figura è dentro ma ha la gamba destra che ancora non ha calpestato l’interno dell’area). Abbastanza bislacco il controllo e la gestualità dell’inglese: annuncia che non c’è nulla, si fa ridare il pallone, ma continua ad ascoltare il VAR.

Monteiro è da rosso

Dumfries trattiene Monteiro che si divincola e assesta una manata con la destra al volto del giocatore nerazzurro: Oliver sceglie il giallo, ma per il rosso cosa dobbiamo aspettare, che scorra il sangue?

VAR: Attwell 5

Il suo apporto è inutile.