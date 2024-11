Como-Lazio, la moviola: Pairetto perde un rigore. Rossi entrambi leggeri

Per premio dopo la brillante prova al VAR di Madrid (arbitro Guida, Atletico-Lilla la partita), Pairetto vince la sfida di Como dove non brilla. si perde un rigore, commina due doppi gialli leggerissimi, fischia 32 falli, con un metro tutto personale.

Rosso leggero

Due rossi non proprio accesi per Pairetto, sia il fallo di Braunöder (su Pedro), sia quello di Nuno Tavares (su Strefezza) sembravano leggeri, forse potevano essere gestiti diversamente, il mantra di Rocchi che vuole punite solo le cose serie dovrebbe valere anche per i secondi gialli.