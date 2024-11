Moviola Roma-Torino, arbitro insufficiente: tutti i suoi errori

Non perfetta la partita di Fabbri, pur priva di errori marchiani. Si possono discutere alcune scelte tecniche, i cartellini non sempre sono coerenti (soprattutto con quelli non fatti), ma non hanno inciso sull’andamento del match.

Appena rischio

Rischio (controllato) per Maripan che, in area, trattiene (leggermente, eh?) Dybala che gli stava sgusciando via. Non sono trattenute reciproche (la Joya ci prova, ma non ci riesce), ok lasciar proseguire. Lo stesso dicasi per il contatto fra Koné e Njie nel recupero, il granata va giù troppo facile.

Regolare il gol della Roma

Nessun fallo sulla rete di Dybala: ingenuo retropassaggio di Linetty, la Joya s’inserisce e scippa il pallone, addirittura a distanza rispetto a Milinkovic Savic, non c’è alcun contatto.