Moviola Lazio-Cagliari: male Ayroldi jr. E sul rigore...

Partita decisamente complicata per Ayroldi jr, sicuramente non è stato in grado di gestirla : per nulla accettato dai giocatori in campo, che se le sono date; il duello Mina-Castellanos è iniziato da subito, aveva il dovere di frenarlo. I numeri sono impietosi: 2 rossi, 7 gialli , 29 falli fischiati.

Il rigore

S’è discusso e si discute molto sul rigore assegnato alla Lazio, il fatto che Zortea voglia calciare il pallone e non si accorga dell’arrivo di Luca Pellegrini è una tesi che non ha fondamento, ogni fallo sarebbe non punibile allora. Rimanendo sul tecnico, è l’entrata stessa del difensore della Lazio a sollevare le discussioni: entra con il piede teso, Zortea colpisce tutto, pallone e avversario. Gioco pericoloso di Pellegrini? Ma se il rossoblù non avesse calciato, non ci sarebbe stato contatto. Episodio difficile, Ayroldi ha dato il rigore, complicato un intervento del VAR.

Due espulsi in tredici secondi

Due rossi in circa 13 secondi: il primo (doppio giallo) per Mina, non si capisce cosa succeda (di nuovo) con Castellanos che va a terra, Ayroldi aiutato dal quarto (Zufferli) o dall’assistente (Preti). Protesta anche Adopo, troppo.

Mina a rischio già nel primo tempo

Mina aveva rischiato già nel primo tempo: entrata in scivolata su Isaksen lanciato a rete, non lo tocca e questo (e la presenza di un compagno) lo salva: solo giallo.

Var: Meraviglia 6?

Il controllore.