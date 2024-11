Moviola Juve, Lille furibondo per il rigore su Conceiçao

Lille-Juventus 1-1, arbitro Peljto: voto 6

La porta a casa l’arbitro bosniaco Irfan Peljto, i francesi sono furibondi per il rigore dato alla Juventus, anche se è difficile pensare che non lo sia. In generale, dirige senza incidere troppo, lascia qualche fallo per strada, la chiude con 19 fischi e un solo cartellino giallo.