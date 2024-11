Moviola Roma, la verità su Mancini: quel contatto meritava il rigore!

Non impeccabile il francese Brisard, diverse sbavature oltre all’episodio del contatto Machida-Mancini , ne hanno sporcato la direzione. Per citare: un fallo fischiato a Pellegrini che, con la gamba alta, arriva nettamente prima di Mac Allister che abbassa anche la testa; il fuorigioco fischiato a Shomurodov sull’occasione di Baldanzi, tenuto in gioco da Sykes.

Brisard, manca un rigore alla Roma

Si perde un possibile rigore il francese Brisard, nel momento in cui Machida va deliberatamente, cambiando la sua direzione di corsa, su Mancini che invece continuava la sua. C’è un primo contatto, forse leggero, fra la gamba sinistra del giocatore belga e il difensore della Roma, poi però Machida gli frana addosso. Il check serve solo a certificare che la situazione meritava attenzione, il VAR però si è limitato ad un controllo silente.

Regolari i due gol della partita

Non ci sono invece falli su Moris da parte di Mancini sul gol che ha sbloccato la partita: il giocatore della Roma parte in posizione assolutamente regolare sul lancio di Pellegrini (c’è Machida che lo tiene in gioco), il suo stacco di testa è pulito e riesce a bruciare sul tempo l’uscita fuori tempo del portiere dell’Union. Non ci sono infrazioni neanche sulla rete dell’1-1: Svilar va giù per un leggero contatto con Kone, non con Ivanovic.

VAR: Delajod (Fra) 5,5

Forse, nell’occasione Machida-Mancini, poteva essere più coraggioso dei protocolli.