Moviola Juve-Toro, sbavature di Sozza solo con i cartellini

La partita di Sozza è buona ma ci sono diverse cose che un arbitro come lui dovrebbe non sbagliare. Sbavature sui cartellini, gara che ad un certo punto s’accende, poteva essere più incisivo. Giusto annullare la rete di Weah, non c’è rigore per la Juve.

Immediatezza

Weah controlla col destro, il pallone si alza, colpisce il braccio destro, poi arriva il gol del 2-0: annullato, decisione corretta.

Tutto ok

Regolare la rete di Weah, c’è un contatto fra Cambiaso e Coco che è del tutto fortuito, di gioco.

No rigore

Protesta (un po’) Koopmeiners e lamenta un tocco di mano in area del Torinio: il suo tiro finisce sul petto/spalla destra di Coco e non sul braccio. Fosse stato anche così sarebbe stato considerato non punibile, visto che è dietro la schiena e attaccato al corpo.

Mass

Si crea una mass confrontation per un intervento fuori contesto di Gatti su Milinkovic Savic: il difensore della Juve va deliberatamente a spingere il portiere dei granata che è in uscita alta, per questo l’intervento è anche pericoloso. al di là del fatto che poi entrambi si beccano (giallo a tutti e due, no?), Gatti poteva essere ammonito anche solo per la spinta. Ok il giallo a Lazaro (ma Gatti trattenuto aveva fatto fallo su Sanabria) e Walukiewicz (rischia Yildiz sulla reazione).

VAR: Marini 6

Per lui c’è poco o nulla.