Roma-Bologna, la moviola: Manganiello che errori! Non c’è corner dello 0-1

Non brillantissima la partita di Manganiello, ma va tenuto conto del livello e dell’elettricità che c’era: gara scorbutica, nervosa, sporca, non semplice. Alcune scelte lasciano qualche perplessità. Si accende anche una mass per un «non fallo» di El Shaarawy su Miranda (il piede sinistro non viene neanche sfiorato, eppure resta a terra dolorante), poteva essere gestito meglio. Resta il grave errore sull’angolo del primo gol del Bologna (ultimo tocco di Beukema), è il VAR che toglie la rete di Dallinga. Voto: 5.