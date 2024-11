Parma-Atalanta, la moviola: Manganiello distratto. Toloi non era rigore

Non sufficiente la partita di Manganiello, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare: alcuni “non fischi” hanno generato nervosismo, tante, troppe proteste (Gasperini espulso). L’errore più grave: aver fermato il Parma in ripartenza con Man (aveva campo libero anche se c’erano tre difendenti) per fischiare un fuorigioco a favore dei gialloblù.

I due gol annullati a Lookman

Ok i due gol annullati a Lookman, il primo su passaggio di Pasalic (era oltre Delprato), il secondo su suggerimento di Ederson (oltre Hainaut). Ok la rete di Retegui: lo tiene in gioco Delprato. Il Parma vuole un rigore per un tocco di braccio (sinistro) di Toloi: giusto considerarlo non punibile, nonostante il braccio molto alto, perché il giocatore calcia goffamente il pallone (autogiocata).

Var: Meraviglia 6

Controlla e conferma.