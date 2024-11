Moviola Aston Villa-Juve, brivido nel finale: l'arbitro si fa aiutare e...

Partita con brivido finale per l’arbitro spagnolo Gil Manzano: ci mette qualche secondo, ma annulla in campo (con suggerimento) la rete di Rogers. Tanti i cartellini gialli comminati (6), alla Uefa gli si sballeranno le medie, 27 invece i falli fischiati. La Gol-Line dà una mano sul miracolo di Martinez, non c’è fallo di mano di Pau Torres in area dell’Aston Villa.