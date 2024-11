Fiorentina-Pafos, la moviola: Eskas all'altezza, non c’è rigore su Beltran

È l’arbitro europeo con il più alto tasso di “italianità” in questa stagione. Su sette partite dirette, il norvegese Eskas ne ha fatte quattro ad una nostra squadra: Milan e Juve in Champions, la Fiorentina in Conference e la nostra Nazionale in Nations (contro il Belgio a Roma). Il bilancio, prima di ieri sera, era in rosso: un pari e due ko.