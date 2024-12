La moviola di Fiorentina-Empoli: Guia non sbaglia niente

Arbitro Giua: voto 6,5

In controllo Giua, partita che non è mai stata banale, domata con 3 gialli (tutti necessari e tutti corretti) e 29 falli. Un solo episodio in area (dell’Empoli), sul quale vede bene (non c’è fallo su Sottil), la GLT gli conferma (ma ci sarebbe riuscita solo la tecnologia) che il pallone rinviato da Viti non ha superato la linea per intero.