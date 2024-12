Moviola Roma-Lecce, Chiffi vede bene: su Coulibaly il rigore c’è

Partita senza errori pacchiani per Chiffi, impreciso però dal punto di vista disciplinare (il suo tallone d’Achille): il cartellino giallo per Saelemaekers è un’invenzione . Valuta bene tutti gli episodi in area, il rigore ci sta.

Rigore netto per il contatto Abdulhamid-Coulibaly

Difficile non fischiare rigore per il contatto fra Abdulhamid e Coulibaly in area della Roma: il difensore giallorosso va completamente contro l’avversario alzando anche la gamba destra (voleva cercare il pallone, diventa un ostacolo per l’avversario) che gli ha toccato il pallone, spostandolo verso sinistra e verso il pallone Coulibaly continua la sua corsa. Chiffi ci pensa un attimo, poi fischia rigore.

Saelemaekers, gol regolare

Buona la rete segnata da Saelemaekers: in APP (inizio della fase d’attacco), c’è una gamba alta di Koné ai danni di Coulibaly, da una inquadratura sembra anche molto vicina, da un’altra meno. Dato che il gioco pericoloso è, per antonomasia, uno dei falli in cui l’interpretazione regna sovrana, ci sta che Chiffi non lo abbia considerato punibile, subito dopo l’intervento su Rafia è sul pallone.

Mancini, gol regolare

Ok la rete di Mancini del 2-1: al momento del cross di El Shaarawy, il difensore della Roma è tenuto in gioco dal piede sinistro di Guilbert.

VOTO: 6

VAR Ghersini 6: Conferma le scelte di Chiffi.