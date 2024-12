Moviola Atalanta-Real Madrid: Marciniak ok, rigore netto su Kolasinac

Non ci ha messo molto Marciniak - non più super impegnato come avveniva sempre - a ritrovare il Real Madrid, la squadra che (ma non è certo colpa della formazione di Ancelotti) è costata al polacco la gara d’apertura dell’Europeo 2024. Basta ricordare Real-Bayern... Ieri prestazione senza sbavature importanti, vede con sicurezza il rigore (non era difficile).