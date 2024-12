Moviola Milan-Stella Rossa, dubbi sul 2-1: il contrasto Gabbia-Spajic è al limite

Un solo episodio che resta dubbio nella partita di Gil Manzano , la stella Rossa ha protestato molto sulla rete di Abraham per il contatto di Gabbia su Spajic. Per il resto partita sopra la linea di galleggiamento, corretto non dare rigore su Musah.

Abraham, gol dubbio: il contrasto Gabbia-Spajic

Prima che Abraham metta in rete, c’è un contrasto robusto fra Gabbia e Spajic, siamo davvero al limite. Lo spagnolo non ha mai fischiato contatti così, pur non avendouna linea tecnica granitica. Essendo una mezza spinta, il VAR ha lasciato la decisione del campo, i dubbi restano. A parti inverse...

Nessun rigore

Contatto in area del Milan fra Silas e Musah subito dopo la traversa colpita da Maksimovic. Il giocatore della Stella Rossa sta cercando la coordinazione per colpire il pallone al volo, Musah lo anticipa e finisce per prendere un calcio, Gil Manzano non fischia nulla. Nel caso, a favore del Milan. Nella ripresa, Elsnik pizzica la punta del piede di Musha, non c’è step on foot, il check conferma: non è rigore.

Tutto regolare

Tutto ok per quanto riguarda la rete realizzata dal Milan: non ci sono azioni fallose in APP (la fase d’attacco), al momento del lancio di Fofana, c’è Dijga che tiene in gioco Leão, per il resto oltre i difensori avversari. Per il VAR solo silent check.

VOTO: 5,5

VAR: Soto Grado 6 Controlli tanti, interventi nessuno.