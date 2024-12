Moviola Roma-Braga: Siebert non sbaglia niente, giusto il rosso a Matheus

Arbitro d’esperienza per la sfida dell’Olimpico, la Uefa ha scelto Siebert (voto 6): non ha mai perso la partita, corrette tutte le decisioni-chiave del match, compreso il rosso per il portiere del Braga, Matheus. Grande accettazione in campo, il tedesco la chiude con 20 falli fischiati, quattro gialli e, appunto, un rosso.