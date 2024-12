Moviola Ajax-Lazio, Kruzliak senza problemi: niente rigore su Castellanos

Non si vedeva in Uefa dallo scorso 23 ottobre, Brest-Leverkusen in Champions. Da allora Ivan Kruzliak non aveva più diretto in Europa (ma anche in Nike Liga, la serie A slovacca, evidentemente per qualche problema fisico), torna a farlo in un big match, sotto gli occhi di Martin Atkinson, osservatore Uefa. Non delude, saggio nel tecnico e nel disciplinare. Voto: 6.