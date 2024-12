La moviola di Roma-Sampdoria: buona la direzione di Dionisi

Gara estremamente semplice per Dionisi , che pure riesce a fischiare ben 31 falli (con tre giocatori ammoniti). C’è un solo episodio in area di rigore, è ben piazzato , ha visuale libera e riesce a cogliere la non punibilità del braccio di Çelik (il pallone arriva sul braccio inaspettato). Nessun dubbio sulla regolarità delle reti della partita , tutte arrivate senza bisogno di controlli particolari.

Nessun rigore per la Sampdoria

Tiro di Leonardi, il pallone tocca il piede sinistro di Çelik, s’impenna e va sul braccio destro del difensore giallorosso, già largo e che non si sposta. Non ci sono extramovimenti verso il pallone, Dionisi è ben piazzato, ha Çelik frontale, fa segno che non c’è nulla: corretto.

Regolare il vantaggio della Roma

Ok la rete dell’1-0 della Roma, se mai ce ne fosse bisogno: al momento del cross di Saelemaekers, ci sono Meulensteen e Vulikic che tengono in gioco Dovbyk. Ok anche la rete del 3-1 di Yepes: il controllo avviene con la coscia e non con il braccio.

Nessun errore nelle sanzioni disciplinari

Giusta l’ammonizione per Pisilli; arriva in ritardo su Veroli che lo anticipa, finisce per andare sul polpaccio, senza forza né foga. Giallo anche per Vulikic (ferma Baldanzi che stava ripartendo) e Borini (in ritardo su Paredes).

VAR: Maggioni 6

Solo controlli di routine, nulla che lo occupi in maniera particolare.