Moviola Genoa-Napoli, bene La Penna: no rigore di Rrahmani

Buona partita per La Penna, accompagnata e mai inseguita, anche quando lo scenario è cambiato fra primo e secondo tempo. Corretti i cartellini gialli (tre alla fine, quello a Sabelli più per l’inerzia che per il fallo di per sé), con appena 16 falli fischiati. Nessuna criticità nelle due aree, accettate le decisioni in campo, ha dato le risposte che Rocchi si aspettava. Voto: 6.5.