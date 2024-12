Moviola Lecce-Lazio: bravo Manganiello. Guilbert, rigore e rosso corretti

Tiene la partita Manganiello , non facilissima: giusta l’espulsione di Guilbert , corretto annullare in campo il gol di Dia . Finale di grande tensione, forse solo un giallo (per Ramadani ) è poco. La chiude comunque con 25 falli fischiati, un rosso e 4 ammonizioni.

Rosso e rigore

Corretto provvedimento tecnico (rigore) e disciplinare (rosso) per Guilbert: Castellanos tira una prima volta, respinge Falcone, ancora il Taty, stavolta a respingere il pallone è il francese, con il braccio sinistro largo, proprio sulla linea di porta (come confermerà la Gol Line): non essendoci stato gol, si tratta di Dogso pieno, ovvero aver evitato una chiara occasione da gol. Rosso e rigore.

Offside

Guendouzi per Castellanos, che crossa al centro per la rete di Dia: corretta valutazione in campo, oltre Morente.

Disciplinare

Una sbavatura (fosse sempre così, Rocchi sarebbe ricco): sul fallo fischiato a Coulibaly, che trattiene vistosamente Rovella lanciato verso l’area, manca il cartellino giallo per aver interrotto un’azione promettente. Rischia Rebic: manda a quel paese Manganiello, che estrae il giallo, il giocatore croato non si ferma e continua, ha rischiato un altro cartellino.

VAR: Meraviglia 6

Conferma quello che fischia (e non fischia) Manganiello.