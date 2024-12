Moviola Inter-Como: partita facile ma Giua riesce a sbagliare

Giusto annullare il gol di Lautaro

Annullato un gol a Lautaro, sul tiro di Dimarco: le infrazioni dell’attaccante argentino sono due, è in fuorigioco al momento del tiro del compagno (oltre Dossena) e probabilmente tocca anche il pallone con la mano destra (anche se dal secondo replay, sembrerebbe colpirla con la coscia e poi forse con la mano, ma il movimento repentino del braccio è sospetto).

Intervento al limite

Intervento di Dossena su Lautaro lanciato verso Reina (non con il possesso pieno del pallone, per lo meno non ancora): c’è una leggera trattenuta, in caso di fischio da parte di Giua sarebbe stato rosso per il giocatore del Como. Siamo al limite.

Errori sul disciplinare

Male, Giua: manca un giallo chiaro per Zielinsky, step on foot chiaro ai danni di Da Cunha, ne manca uno anche per Lautaro, che stende Goldaniga che lo aveva superato in velocità.

VOTO: 5

VAR MaggionI: 6. Si regala un Natale sereno.