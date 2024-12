Moviola Lazio-Atalanta: Massa senza grane, manca giallo a Isaksen

Tiene la partita in pugno, Massa, pur commettendo qualche errore da un punto di vista (per tutti: il mancato giallo a Isaksen). Per il resto, nessun episodio nelle due aree, questo ha indubbiamente facilitato il compito dell’internazionale di Imperia. Voto: 6.

Regolare la rete della Lazio



Regolare la rete che ha aperto la partita, segnata da Dele-Bashiru: al momento del lancio di Rovella, è chiaramente tenuto in gioco da Ederson e Djimsiti, nessun problema per l’assistente numero uno, Bindoni. Buono anche il gol del pareggio: sulla semi rovesciata di Zaniolo, Lookman (che servirà Brescianini, dietro la linea del pallone) è tenuto in gioco da Romagnoli, Marusic e Isaksen.

Offside ma...



Nell’ultima azione del primo tempo, Djimsiti è in posizione irregolare (oltre Nuno Tavares) al momento del colpo di testa di Pasalic, non ci sono segnalazioni, in caso di gol sarebbe chiaramente intervenuto il VAR.



Disciplinare, manca un giallo

Come detto, manca qualcosa, andiamo in ordine. Corretto il giallo a Hien, che ferma Nuno Tavares allargando il braccio; ok quello per Zaccagni (su Zaniolo), Cuadrado su Isaksen (diretto sulle gambe), Rovella (pallone allontanato dopo il fischio) E Lookman (proteste), manca quello per Isaksen (duro intervento sulle gambe di Cuadrado).



VAR: Di Paolo 6

Nessuna preoccupazione.