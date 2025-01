Moviola Fiorentina-Napoli: Manganiello, una chicca sul gol di Kean

Probabilmente (con ottime possibilità di non essere smentiti) la miglior partita di Manganiello in carriera. Praticamente perfetto, la chicca è il gol annullato a Kean, dove sicuramente la posizione (dovrebbe avere visuale abbastanza libera) e la “pancia” lo hanno portato ad una decisione che le immagini hanno certificato solo dopo diversi replay. Sobria anche la linea tecnico/disciplinare.

Immediatezza

Non si può segnare una rete se c’è stato un tocco di mano, diretto o nell’immediatezza. E’ per questo che Manganiello annulla la rete di Kean che controlla il pallone di petto, ma poi la ferma praticamente con il braccio destro. Le prime immagini non davano quelle certezze che invece erano dell’arbitro di Pinerolo. Solo l’ultimo replay certificava il tocco, netto.

Il rigore per il Napoli

Facile fischiare rigore su Anguissa: il camerunese viene abbattuto da Moreno, che cerca di recuperare il pallone da lui perso, ingenuità colossale.