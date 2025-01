Moviola Roma-Lazio: perché è giusto il rosso a Castellanos. Ma Paredes...

Partita tenuta fino al recupero, poi una mega rissa l’ha sporcata un po’, anche se i provvedimenti disciplinari sembrano corretti (manca qualcosa per Hummels, però, almeno un giallo per la reazione). Pairetto, che ha sostituito Guida sabato, ha fatto felice Rocchi, molti temevano per la tenuta di una partita molto complicata. Pur con qualche sbavatura (per tutti: il giallo per Paredes era più rosso in realtà) la porta a casa. Voto: 6.

Il rosso a Castellanos

Sembrava inspiegabile il rosso diretto a Castellanos (anche se l’aplomb dell’argentino dopo l’espulsione era sospetto), ed invece è corretta: quando i due sono a terra, l’argentino assesta una pedata (con il piede destro) sulla coscia di Hummels che a quel punto reagisce (non c’è alcun colpo al volto, però). L’azione, sfuggita a Pairetto, viene segnalata dal quarto, Chiffi, e dall’assistente Alassio.

Paredes, che rischio

Brutto intervento di Paredes su Castellanos, sulle gambe senza voler prendere il pallone: Pairetto ha optato per il giallo, siamo al limite. Fra l’altro, Paredes doveva essere ammonito insieme a Dia quando è iniziata la mass (la seconda).



Ok il secondo gol della Roma. E la disciplinare...

Ok il 2-0: sul rilancio di Svilar, Dovbyk è nella propria metà campo, Dybala per Saelemaekers, tenuto in gioco da Nuno Tavares e Gila. Sul gol, c’è Dovbyk (sulla linea, ma anche fosse stato fuori sarebbe stato considerato comunque sulla linea di fondo) in fuorigioco chiaramente non punibile. Pairetto ha estratto 1 rosso, 9 gialli, per 30 falli (primo tempo, 14). Ne mancano quattro: per Castellanos in ritardo su Kone, per Pellegrini da dietro su Guendouzi (giusto vantaggio, ma poi doveva ammonire), per Mancini (da dietro e non una sola volta su Zaccagni), per Hummels (nella rissa).

VAR: Mazzoleni 6

Fa quello che può.